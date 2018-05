Turcia va riposta daca SUA vor adopta o lege prin care vor fi sistate livrarile de armament american pentru armata turca, a declarat duminica ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Reuters. Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileste in fiecare an politica de aparare a SUA si bugetul alocat acesteia, care in propunerea prezentata este de 717 miliarde de dolari. Conform uneia dintre prevederile propuse, Departamentului Apararii i se solicita sa inainteze Congresului un raport despre relatiile…