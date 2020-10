Turcia va revizui datele privind descoperirea de gaze din Marea Neagră Guvernul de la Ankara va anunta o revizuire "semnificativa" a descoperirii initiale iar noile cifre ar putea fi dezvaluite in zilele urmatoare, dupa finalizarea unor noi foraje exploratorii, au declarat sursele citate de Bloomberg. In luna august, Turcia a anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Presedintele Recep Tayyip Erdogan a spus atunci ca Turcia intentioneaza sa inceapa sa utilizeze aceste resurse inca din 2023 si sa devina un exportator net de energie. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, relateaza Bloomberg citind surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres. Guvernul de la Ankara va anunta o revizuire „semnificativa” a descoperirii initiale…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind rezerva de gaze din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind gazele din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg…

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.Conform unor surse citate de Bloomberg, guvernul de la Ankara va anunta o revizuire ”semnificativa” a descoperirii…

- Ministrul Energiei din Turcia, Fatih Donmez, a anuntat ca Turcia va trimite cea de-a doua nava de foraj care sa opereze in Marea Neagra. Anuntul oficialului vine la cateva saptamani dupa ce autoritatile de la Ankara au anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria Turciei…

- Turcia va trimite cea de-a doua nava de foraj care sa opereze in Marea Neagra, a declarat duminica ministrul Energiei, Fatih Donmez, la cateva saptamani dupa ce autoritatile de la Ankara au anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria Turciei in Marea Neagra, transmite Reuters.

- Turcia ”cucerește” Marea Neagra. Dupa descoperirea din perimetrul Tuna-1, turcii evalueaza toata zona pentru noi rezerve de gaze Turcia se asteapta la o scadere semnificativa a importurilor sale de gaze dupa descoperirea depozitelor din Marea Neagra, mai ales ca este posibil sa descopere…

- Turcia a descoperit resurse de energie in Marea Neagra, cel mai probabil gaz natural, urmand ca președintele Recep Tayyip Erdogan sa anunțe detalii in cursul zilei de vineri. Zacaminte descoperite de turci sunt foarte aproape de o zona in care granițele maritime ale Bulgariei și Romaniei converg și…