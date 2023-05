Turcia va menţine legături puternice cu Rusia, indiferent cine va câştiga alegerile Potivit Reuters, oricine va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna este de asteptat ca acest stat, care este un membru important in NATO, sa mentina relatiile cordiale cu Rusia, dupa ce politica externa a Ankarei a suferit deja timp de mai multi ani schimbari dramatice. Turcia a facut un exercitiu de echilibru diplomatic de cand Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022. Ankara se opune sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei si are legaturi stranse atat cu Moscova, cat si cu Kievul, vecinii sai de la Marea Neagra. De asemenea, a criticat invazia Rusiei si a trimis drone militare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

