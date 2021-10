Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sâmbata ca ambasadorii a 10 tari acreditati la Ankara, printre care se numara si ambasadorii american, francez si german, vor fi declarati persona non grata, dupa ce acestia au lansat un apel pentru eliberarea opozantului Osman Kavala.



&"Am dispus ministerului nostru de externe sa declare cât mai repede acesti zece ambasadori persona non grata&", a spus Erdogan în timpul unei deplasari în centrul țarii, fara sa dea o data precisa pâna la care ei vor trebui sa paraseasca Turcia.



Este vorba despre ambasadorii…