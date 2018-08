Stiri pe aceeasi tema

- Turcia lui Erdogan, aflata in marș spre refacerea vechiului imperiu, are de parcurs situații diferite de cele din perioada medievala, in care și-a construit gloria și imperiul, și de gasit soluții corespunzatoare. Alianța NATO, din care inca face parte, și prevazuta alianța dintre Israel și Grecia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va purta discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la ofensiva lansata de regimul de la Damasc in provincia Deraa, sudul Siriei, cu sprijinul Moscovei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Liderii turc si rus urmeaza sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa saptamana aceasta in Zambia si Africa de Sud, unde urmeaza sa aiba loc un summit al celor cinci tari membre ale Brics (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), a anuntat duminica presedintia turca, relateaza AFP, preluata de agerpres. …

- Starea de urgenta impusa in Turcia a luat sfarsit, fiind instaurata dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016 , care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice. Starea de urgenta a fost prelungita de sapte ori, de fiecare…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Potrivit agentiei Anadolu, Ministerul Afacerilor Externe al Turciei i-a cerut consulului israelian la Istanbul, Yossi Levi Safri, sa paraseasca teritoriul Turciei "pentru o perioada", dupa ce i-a cerut cu o zi inainte acelasi lucru ambasadorului israelian la Ankara, pe fondul tensiunilor puternice…