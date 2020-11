Vaccinul anti-COVID-19 pe care il dezvolta o universitate turca ar putea fi finalizat "cel mai tarziu in aprilie", a anuntat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a precizat ca tara sa studiaza posibilitatea de a pune vaccinul turcesc la dispozitia "intregii omeniri", relateaza EFE, potrivit AGERPRES.

