Turcia: Un tribunal ordonă eliberarea celebrului jurnalist Ahmet Altan O inalt tribunal turc a ordonat miercuri eliberarea celebrului jurnalist si scriitor Ahmet Altan, in varsta de 71 de ani, a carui incarcerare avand legatura cu tentativa de puci din 2016 este cu regularitate criticata de organizatiile pentru apararea libertatilor, relateaza AFP. Aceasta decizie intervine la o zi dupa ce CEDO a condamnat Turcia pentru detentia acestui intelectual respectat la el in tara si in strainatate. Potrivit agentiei de presa oficiale Anadolu, curtea de casatie a anulat condamnarea lui Altan la 10 ani si jumatate de inchisoare pentru "ajutor acordat unei organizatii teroriste",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

