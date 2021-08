Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene le-au transmis locuitorilor din Atena sa ramana miercuri in spatii inchise dupa ce un nor de fum dens degajat de incendiile de vegetatie care fac ravagii la nord de capitala a acoperit cerul, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Peste 500 de pompieri, asistati de noua…

- Incendiile de vegetație se apropie de Capitala Greciei. Marți, aproape 80 de copii au fost evacuați dintr-o tabara de vara iar rezidenții unui sat din apropierea Atenei și-au parasit casele, in vreme ce flacarile se intindeau la marginea metropolei, potrivit Reuters. Grecia trece prin cea mai grava…

- Bilantul in urma incendiilor de pe coasta de sud a Turciei a crescut la 4 morti, pompierii luptandu-se vineri, pentru a treia zi consecutiv, cu flacarile din cauza carora zeci de sate si mai multe hoteluri au fost evacuate, informeaza Reuters. Peste 60 de incendii s-au declansat in aceasta…

- La Bodrum, in sudul Turciei, trei oameni au murit și 100 au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza incendiilor de vegetație. 3000 de turiști din Bodrum si Marmaris au fost evacuați, la fel si localnicii din satele din zona.

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- Un masiv incendiu forestier activ in sudul Turciei s-a raspandit in orasul Manavgat dupa ce flacarile au fost intetite, miercuri, de vantul puternic, conform primarului localitatii. Televiziunile au prezentat imagini cu locuitori care alergau sa se urce in masini in timp ce strazile erau invaluite in…

- Incendii de vegetatie au fost raportate luni in mai multe regiuni din sudul Europei, fiind sustinute de vremea caniculara si de vanturi puternice, in timp ce nordul Europei abia ce isi revine dupa un sfarsit de saptamana afectat de ploi torentiale si inundatii, transmite Reuters. In Grecia, premierul…

- Un incendiu pe suprafata oceanului la vest de peninsula Yucatan din Mexic a fost stins vineri, a anuntat compania petroliera Pemex, dând vina pe o scurgere de gaz dintr-o conducta subacvatica, scrie Reuters.Flacarile au izbucnit din apa , la mica distanta de platforma petroliera Pemex, fiind…