- Marina turca a informat ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP.

- Grecia si Turcia au facut, cu ajutorul NATO, un prim pas important catre o dezescaladare in conflictul lor, dar nu transmit deocamdata semnale ca ar urma sa-si reia dialogul politic, potrivit agentiilor EFE si AFP. Vizitele efectuate de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg (foto), luni si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu cautati cearta cu poporul turc,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Turcia a inceput sambata noi manevre militare in Mediterana de Est care ar urma sa dureze doua saptamani, semn ca tensiunile dintre Ankara si Atena legate de impartirea resursele de gaze din aceasta regiune se vor prelungi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Intr-o nota de informare maritima…

- ​Turcia a anunțat joi noi manevre militare în estul Mediteranei și extinderea cercetarilor sale într-o zona bogata în hidrocarburi, cu riscul de a agrava tensiunile deja mari cu Grecia, potrivit AFP.Ca semn al refuzului sau de a renunța la disputa cu Atena și susținatorii sai,…