Turcia va incepe luni testarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana, in pofida apelurilor repetate din partea Washingtonului de a nu le activa pentru ca in caz contrar risca sanctiuni, informeaza presa turca, citata de AFP si Reuters.



Guvernoratul Ankarei a indicat duminica, intr-un comunicat, ca avioane militare, intre care F-16, vor survola Capitala luni si marti "la altitudine mica si mare" in cadrul "testarii unui proiect de sistem de aparare antiariana", fara alte precizari.



Dar cotidianul proguvernamental turc Milliyet si postul de televiziune CNN Turk au relatat…