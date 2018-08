Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate „jocurile” care ii afecteaza economia. Aceste declarații au fost facute pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Ankara a dat asigurari, inca de miercuri seara, ca masuri ”reciproce” vor fi luate ”fara intarziere” dupa ce Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctiuni economice impotriva ministrilor turci ai Justitiei Abdulhamit Gul si Internelor Suleyman Soylu, potrivit news.ro.Actuala…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca un șef important de instituție din Romania pregatește o vizita in Rusia și Moscova pentru a prezenta bogațiile naturale ale Marii Negre.Citește și: Operațiunea care a produs CUTREMUR in PSD: scandalul offshore BUBUIE in curtea lui Dragnea/DOCUMENT…

- Senatorul Florin Cițu a lansat o ghicitoare pe pagina sa de socializare. El și-a indemnat susținatorii sa ghiceasca ce lider important se pregatește sa faca o vizita in Turcia și Rusia pentru a discuta zacamintele de la Marea Neagra. Senatorul Florin Cițu a lansat o provocare internauților care ii urmaresc…

- Rusia si Turcia sunt, de departe, cele mai importante forte militare din zona Marii Negre. Unii spun ca ar fi chiar singurele relevante in caz de situatie conflictuala. Poseda capacitatile necesare pentru a „inchide“ credibil, imediat si pe termen relativ indelungat accesul la zona si de a asigura controlul…

