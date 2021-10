Relațiile dintre Turcia și Rusia sunt complicate, datorita opoziției lor in anumite dosare. Astfel, cele doua țari susțin tabere opuse atat in ​​Siria, cat și in Libia. Și apropierea Ankarei de Kiev, atat diplomatica, cat și militara, este suficienta pentru a irita Moscova. Cu toate acestea, ambele pot avea interese comune, pana la punctul de a lua […] The post Turcia, țara NATO. Erdogan: „Cu voia lui Dumnezeu, vom coopera cu Rusia in domeniul submarinelor” first appeared on Ziarul National .