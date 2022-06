Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a calificat duminica drept legitime preocuparile de securitate formulate de Turcia in legatura cu opozitia sa fata de aderarea Finlandei si Suediei la alianta militara, relateaza Reuters.

- Romania a exprimat ”fara rezerve sau condiții” sprijinul pentru aderarea rapida a Finlandei și Suediei la NATO daca cele doua state vor depune, formal, cereri de aderare, a transmis ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, intr-un comunicat al ministerului. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…