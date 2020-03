Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu. As of now, the number of refugees left Turkey to Europe is 76.358.We have opened the doors. Refugees are free to stay in Turkey or leave.; Suleyman Soylu EN (@SuleymanSoyluEN) March 1, 2020 In provincia Edirne sunt puncte de trecere a frontierei spre Grecia si Bulgaria. Totusi, pana acum nici Sofia si nici Atena nu…