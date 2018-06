Stiri pe aceeasi tema

- Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de…

- Grecia intentioneaza sa modernizeze un total de 85 de avioane de lupta F-16 învechite, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Turcia vecina, a anuntat guvernul de la Atena. Acordul cu SUA pentru modernizarea acestor aparate va costa 1,1 miliarde de euro (1,34 miliarde dolari),…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care vor sa calatoreasca de 1 mai la Istanbul sa ocoleasca zona Pietei Taksim, unde exista posibilitatea organizarii unor demonstratii.

- Grecia va lua in leasing de la Franta doua fregate pentru o perioada de cinci ani, urmand ca navele sa fie integrate inca din aceasta vara in flota militara elena, a declarat vineri ministrul adjunct grec al apararii, Fotis Kouvelis, transmite AFP. Cele doua tari negociaza, de asemenea, achizitionarea…

- ♦ Pentru Romania, contextul anului 2017 a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopolitic, crede Florin Vasilica, partener si head of transaction advisory services in cadrul companiei de audit si consultanta EY. Acest lucru s-a reflectat si in piata de fuziuni si achizitii,…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...