Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda incearca din nou sa convinga Turcia sa accepte aderarea sa la NATO, de aceasta data prin aprobarea unui transport de materiale militare. Anterior, Suedia și Finlanda refuzasera sa aprobe exporturi de armament catre Turcia, dupa ce Erdogan a decis sa invadeze nordul Siriei in 2019.

- Solicitarile Suediei și Finlandei de a adera la NATO reprezinta o victorie de politica externa a administrației Biden. O victorie care este acum pusa in pericol de Turcia. Consensul membrilor este necesar pentru ca apartenența la NATO vine cu garanția de a apara oricare alt membru care este atacat.…

- Ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a declarat, marți, ca Finlanda trebuie sa ia in considerare aderarea la NATO fara Suedia, in timp ce Turcia refuza sa dea unda verde candidaturii suedeze. Finlanda trebuie sa ia in considerare opțiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima…

- Un politician danez anti-imigrație a ars sambata (21 ianuarie) un exemplar al Coranului in fața ambasadei Turciei din Stockholm, atragand condamnarea Turciei intr-un moment in care țara nordica are nevoie de sprijinul Ankarei pentru a intra in alianța militara NATO. Arderea Coranului a fost efectuata…

- Suedia și Finlanda și-au depus anul trecut candidatura pentru a adera la NATO dupa invazia Rusiei in Ucraina, dar ofertele lor trebuie sa fie aprobate de toate cele 30 de state membre NATO. Turcia și Ungaria nu au aprobat inca cererile

- Turcia este singurul membru NATO care nu s-a angajat inca sa ratifice aderarea celor doua țari nordice. Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze zeci de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele…

- Suedia este increzatoare ca Turcia ii va aproba cererea de aderare la alianța militara NATO, dar nu poate indeplini toate cerințele inaintate de administratia de la Ankara in schimbul sprijinului sau, a declarat duminica premierul suedez, scrie Reuters, conform Rador. Fii la curent cu cele…

- Suedia si Finlanda au facut "pasi pozitivi" in lupta impotriva terorismului, o conditie pusa de Ankara pentru a aproba aderarea lor la NATO, a apreciat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, aflat la reuniunea ministrilor de Externe de la Bucuresti, informeaza Agerpres.