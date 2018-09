Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a suplimentat in ultima saptamana ajutorul armat oferit rebelilor sirieni, in timp ce Germania afirma ca trebuie evitata pe cat posibil folosirea armelor chimice, iar Franta ridica problema „crimelor de razboi”. In tot acest timp, mii de sirieni s-au refugiat in satele de la granita cu Turcia.Turcia…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa, preluata…

- Georgia a lansat miercuri importante exercitii militare comune cu NATPO, cu cateva zile inainte de implinirea a 10 ani de la "razboiul de cinci zile" cu Rusia pentru controlul asupra republicii separatiste Osetia de Sud, relateaza AFP. Peste 3000 de soldati din Georgia si din tari ale NATO, mai ales…

- Dana Rogoz se numara printre primele vedete din Romania care au adoptat moda concediilor cu rulota. Iata ce a povestit ea, in revista Unica, despre motivele pentru care iubește atat de mult vacanțele nomade, cu “hotel pe patru roți”. Pentru Dana Rogoz, actrița, prezentatoare TV și blogger, povestea…

- Alba Blaj a anuntat transferul extremei Sonja Newcombe (30 de ani). Jucatoare in selectionata Statelor Unite, Newcombe a evoluat ultima oara in Brazilia, pentru Minas Belo Horizonte. "Bine ai venit, Sonja Newcombe! CSM Volei Alba Blaj anunta transferul voleibalistei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat DNA ca a transformat Romania in cea mai corupta tara din Europa, acesta fiind serviciul facut tarii in urma condamnarilor pentru abuz in serviciu, infractiune care nu se regaseste in alte tari, cum ar fi Germania sau Franta.

- Romania intalneste Polonia, Slovacia si Turcia, la masculin, si Franta, Germania si Spania, la feminin, in concursul pe echipe din cadrul Campionatelor Europene de tenis de masa pentru juniori, gazduite de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca (15-24 iulie), conform tragerii la sorti.La juniori masculin,…