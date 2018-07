Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Starea de urgenta din Turcia ar putea fi ridicata inainte de 19 iulie, data la care urmeaza sa expire, a declarat miercuri premierul turc in exercitiu, Binali Yildirim, relateaza joi dpa. "Presupun ca guvernul va fi anuntat luni, cabinetul va incepe activitatea si starea de urgenta se va incheia", a…

- UE a constatat marti ca negocierile de aderare cu Turcia sunt ''efectiv intr-un punct mort', in timp ce tara "se indeparteaza din ce in ce mai mult'' de blocul comunitar, potrivit concluziilor unei reuniuni care a avut loc la Luxemburg si la care au participat ministrii afacerilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Turcia iși alege președintele și Parlamentul. Un moment electoral cu totul special in istoria țarii, așa catalogheaza analiștii scrutinul de azi. Cine va deveni președinte acum va avea puteri executive fara precedent in istoria moderna a Turciei, asta ca urmare a schimbarii Constituției. Actualul președinte,…

- Febra alegerilor a pus stapanire sambata pe Istanbul, cel mai mare oras al Turciei, in ultima zi de campanie inaintea scrutinului crucial de duminica, informeaza dpa, care mentioneaza ca in orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan,…