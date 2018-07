Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ridica, in noaptea de miercuri spre joi, starea de urgenta instaurata in urma cu doi ani dupa un puci esuat, in cadrul caruia au avut loc epurari in masa, dar opozitia considera ca situatia va continua prin intermediul unei noi legi "antiteroriste". Acest regim exceptional, care…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Starea de urgenta din Turcia ar putea fi ridicata inainte de 19 iulie, data la care urmeaza sa expire, a declarat miercuri premierul turc in exercitiu, Binali Yildirim, relateaza joi dpa. "Presupun ca guvernul va fi anuntat luni, cabinetul va incepe activitatea si starea de urgenta se va incheia", a…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Regimul din Turcia trebuie sa inceteze sa mai foloseasca starea de urgenta ca justificare pentru a inchide activisti pentru drepturile omului, jurnalisti si lideri ai societatii civile, atrage atentia organizatia Amnesty International intr-un raport facut public joi, citat de dpa. "Guvernul turc continua…