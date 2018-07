Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ridica, in noaptea de miercuri spre joi, starea de urgenta instaurata in urma cu doi ani dupa un puci esuat, in cadrul caruia au avut loc epurari in masa, dar opozitia considera ca situatia va continua prin intermediul unei noi legi "antiteroriste". Acest regim exceptional, care…

- Starea de urgenta din Turcia nu va mai fi prelungita, dupa 18 iulie, situație care a fost instaurata in urma puciului esuat din 15 iulie 2016, a anuntat vineri, 13 iulie, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan. „Starea de urgenta actuala va expira in seara de 18 iulie. Presedintele…

- Erdogan ar putea pune capat starii de urgența din Turcia dupa ce a convenit cu partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), sa nu o extinda dupa ce expira actualul termen de trei luni, in luna iulie, scrie Agerpres citand presa internaționala.…

- ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi sa ridicam starea de urgenta”, a declarat seful statului turc intr-un interviu televizat difuzat miercuri seara tarziu. Pana de curand, Erdogan spunea ca acest regim de exceptie - criticat de opozitie si organizatii de apararea drepturilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seara ca primul lucru pe care il va face daca va fi reales in functie pe 24 iunie va fi ridicarea starii de urgenta din Turcia, relateaza joi agentia DPA. ''In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut miercuri Turciei sa ridice imediat starea de urgenta pentru a garanta credibilitatea alegerilor prezidentiale si legislative anticipate din 24 iunie, relateaza AFP. "Este greu de imaginat cum pot fi organizate…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, sambata, ca starea de urgenta va fi prelungita in Turcia chiar si pentru a zecea oara daca se va considera ca este pentru binele tarii, relateaza presa turca.

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan,...