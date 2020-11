Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lua parte la o misiune de monitorizare a incetarii focului alaturi de Rusia in Nagorno-Karabah, conform unei conversatii telefonice pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut-o marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, transmite dpa preluat de agerpres.Vezi și: Justitia…

- Turcia va lua parte la o misiune de monitorizare a incetarii focului alaturi de Rusia in Nagorno-Karabah, conform unei conversatii telefonice pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut-o marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, transmite dpa. Un centru comun de "observare si…

- Turcia il va felicita pe castigatorul alegerilor prezidentiale din SUA odata ce va fi definitivat rezultatul votului, a declarat luni un purtator de cuvant al formatiunii presedintelui Recep Tayyip Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Cel putin 40 militari si cativa civili au fost ucisi si peste 100 au fost raniti, in cele mai intense lupte intre Armedia si Azerbaidjan produse din 2016, readucand temerile legate de stabilitatea din sudul Caucazului, un coridor al conductelor care transporta petrol si gaze catre pietele mondiale,…