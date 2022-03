Turcia şi Israel discută construirea unui gazoduct care să lege cele două ţări şi să oprească dependenţa Europei de gazele naturale ruseşti Ideea a luat nastere cu ani in urma si se refera la construirea unei conducte submarine din Turcia pana la Leviathan, cel mai mare zacamant offshore de gaze naturale din Israel. Gazele ar ajunge in Turcia si in statele din sudul Europei care doresc sa renunte la dependenta energetica de Rusia. Potrivit presedintelui turc Tayyip Erdogan, cooperarea in domeniul gazelor este ”unul dintre cei mai importanti pasi pe care ii putem face impreuna pentru legaturile bilaterale”. Erdogan a transmis reporterilor ca este pregatit sa trimita ministri de top in Israel pentru a duce planul la bun sfarsit. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

