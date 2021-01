Turcia și Grecia vor relua discuțiile privind disputa lor maritimă pe 25 ianuarie Grecia și Turcia, doi membri ai NATO, vor relua discuțiile exploratorii pe 25 ianuarie în vederea soluționarii disputelor lor privind explorarea hidrocarburilor în estul Mediteranei, a anunțat luni Ministerul Turc de Externe, potrivit AFP.



"Cea de-a 61-a runda de discuții exploratorii va avea loc la Istanbul pe 25 ianuarie 2021", a declarat ministerul într-un comunicat. Discuțiile au fost suspendate din 2016.



Tot luni, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, la o conferința de presa la Ankara, a invitat Grecia sa organizeze &"prima întâlnire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

