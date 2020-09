Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a transmis, miercuri, ca disputa cu Grecia din estul Marii Mediterane poate fi depasita prin dialog "constructiv" si "echitabil", avertizand insa ca Ankara isi va apara interesele in aceasta zona."Dezacordurile din estul Mediteranei pot fi rezolvate prin…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat duminica Uniunea Europeana sa ramana 'impartiala' in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse.In schimb, presedintele Consiliului European,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca Turcia va relua explorarea de hidrocarburi intr-o zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei. Anuntul sau a intervenit la o zi dupa ce Grecia si Egipt au semnat un acord maritim, contestat insa de catre Ankara, informeaza AFP, preluata de…

