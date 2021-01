Aproximativ 60 de sesiuni de negociere anterioare - in perioada 2002-2016 - nu au condus la progrese prea mari in negocieri intre cele doua state membre NATO, care revendica si una si cealalta zone bogate in hidrocarburi in estul Mediteranei. Ankara si Atena si-au exprimat un optimism moderat inaintea reluarii acestor negocieri, la Istanbul, criticandu-se in continuare in mod reciproc. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis anunta saptamana trecuta ca tara sa abordeaza aceste negocieri cu optimism, insa ”fara naivitate”, iar presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta ca reluarea…