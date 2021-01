Grecia si Turcia, state membre NATO, vor relua pe 25 ianuarie discutiile exploratorii in vederea solutionarii disputei lor pe tema explorarii zacamintelor de hidrocarburi din Mediterana de Est, a anuntat luni Ministerul turc al Afacerilor Externe, relateaza AFP si Reuters.



"Cea de 61-a sesiune de discutii exploratorii va avea loc la Istanbul, pe 25 ianuarie 2021", a anuntat ministerul intr-un comunicat. Convorbirile sunt intrerupte din 2016.



Anterior in cursul zilei, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a invitat Grecia, in cadrul unei conferinte de presa de la Ankara,…