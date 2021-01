Turcia si Grecia au reluat luni convorbirile menite sa abordeze disputele maritime de lunga durata, dupa o intrerupere de cinci ani si luni de tensiuni in Mediterana de Est, relateaza Reuters si AFP.



Turcia a anuntat ca vrea "sa rezolve problemele" cu Grecia privind explorarea zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana de Est, la finalul discutiilor pentru dezamorsarea crizei.



Cele doua state vecine membre NATO sunt in disputa din cauza unor zone revendicate din Mediterana si a drepturilor aferente la resursele energetice, dar si a spatiului aerian si a statutului anumitor…