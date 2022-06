Stiri pe aceeasi tema

- Inca din decembrie 2021, Turcia a facut demersurile necesare catre ONU pentru a-i fi acceptata modificarea numelui, ca stat. Astfel a anunțat schimbarea numelui sau oficial recunoscut internațional in limba engleza in Turkiye. Organizația Națiunilor Unite a schimbat numele de țara in urma unei solicitari…

- Statul turc a anuntat, oficial, ca a inceput procesul de modificare al numelui tarii. Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a expediat o scrisoare la Natiunile Unite in care cere in mod oficial ca tara sa sa fie denumita „Turkiye”. Motivul? Pentru a scapa de conotatiile negative care ii sunt…

- Turcia va fi cunoscuta drept Turkiye la Națiunile Unite de acum inainte, dupa ce organismul internațional a fost de acord cu o cerere oficiala din partea Ankarei, scrie BBC, citat de digi24.ro .

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia cu o delegatie militara pe 8 iunie pentru a discuta despre crearea unui potential coridor maritim pentru exporturile agricole ucrainene, a declarat marti ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu

- Turcia asteapta ca Suedia si Finlanda sa adopte masuri concrete si sa stopeze sprijinul pentru grupari teroriste, in schimbul ridicarii obiectiilor Ankarei fata de aderarea celor doua tari nord-europene la NATO, a declarat vineri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat, in contextul intalnirii cu omologul sau israelian, Yair Lapid, ca dialogul cu Israelul este esential pentru depasirea tensiunilor bilaterale si pentru pacea in Orientul Mijlociu.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un „sistem de garantii similar celui al NATO”, potrivit CNN . Oficialul a spus…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o intilnire cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, in Turcia, relateaza corespondentul RIA Novosti. Intilnirea miniștrilor are loc in marja Forumului diplomatic din Antalya, la intilnire participa și ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu. Contactul…