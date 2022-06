Stiri pe aceeasi tema

- Inca din decembrie 2021, Turcia a facut demersurile necesare catre ONU pentru a-i fi acceptata modificarea numelui, ca stat. Astfel a anunțat schimbarea numelui sau oficial recunoscut internațional in limba engleza in Turkiye. Organizația Națiunilor Unite a schimbat numele de țara in urma unei solicitari…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a trimis o scrisoare la Natiunile Unite in care solicita in mod oficial ca tara sa sa fie denumita "Turkiye", a anuntat agentia de presa de stat.

- Statul turc a anuntat, oficial, ca a inceput procesul de modificare al numelui tarii. Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a expediat o scrisoare la Natiunile Unite in care cere in mod oficial ca tara sa sa fie denumita „Turkiye”. Motivul? Pentru a scapa de conotatiile negative care ii sunt…

- Turcia va fi cunoscuta drept Turkiye la Națiunile Unite de acum inainte, dupa ce organismul internațional a fost de acord cu o cerere oficiala din partea Ankarei, scrie BBC, citat de digi24.ro .

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca discutiile tarii sale din aceasta saptamana cu delegatiile Finlandei si Suediei nu au fost la "nivelul asteptat" si ca Ankara nu poate poate accepta ca tari care "sprijina terorismul" sa intre in NATO, a transmis duminica postul public de televiziune…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Suedia nu ar trebui sa se astepte ca Ankara sa ii aprobe cererea de aderare la NATO fara ”sa ii inapoieze teroristii”, pe motiv ca NATO este o organizatie menita ”sa asigure securitatea”, iar Ankara ”nu poate aproba” ca Alianta Nord-Atlantica ”sa…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca nu va aproba aderarea Finlandei si Suediei la NATO, informeaza Reuters si AFP. El a adaugat ca nu este cazul ca delegatii ale celor doua tari sa vina in Turcia pentru a-l convinge. Liderul de la Ankara a reluat intr-o conferinta de presa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut marti Uniunii Europene sa relanseze negocierile de aderare cu Ankara, transmite AFP.