„Păsări călătoare”, cu Maia Morgenstern, la Teatrul de Vară

Miercuri, 12 iulie, de la ora 20:00, la Teatrul de Vară (str. G. Barițiu nr. 16) se va juca spectacolul „Păsări călătoare”. „Păsări călătoare” Texte... The post „Păsări călătoare”, cu Maia Morgenstern, la Teatrul de Vară appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]