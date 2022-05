Turcia se opune intrării Suediei în NATO Potrivit The Guardian, Suedia, care dorește sa intre in NATO și care intampina opreliști din partea guvernului turc in ce privește aceasta aderare, a decis sa-și trimita diplomații la Ankara, pentru a iniția și susține un dialog cu turcii. Conform sursei citate, ministrul suedez al apararii, Peter Hultqvist, a declarat: „Vom trimite un grup de diplomați sa țina discuții și sa deschida un dialog cu Turcia pentru a vedea cum sa rezolvam problema și despre ce este vorba mai exact in faptul ca se opune acestei aderari”. Suedia, de altfel, ca și Finlanda care, de asemenea, dorește sa adere la NATO,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

