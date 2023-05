Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Turciei va fi ales in al doilea tur de scrutin. La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe 28 mai. Se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP. Numararea voturilor a ajuns la 98,4%, iar cifrele principalilor candidați…

- Povestea de mai bine de doua decenii a negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana iși poate schimba cursul odata cu alegerile prezidențiale din 14 mai. Asta doar daca Kemal Kilicdaroglu, candidatul Opoziției, il va invinge pe Recep Tayyip Erdogan, liderul autoritar care se confunda cu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc…

- Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu a publicat un mesaj pe o rețea de socializare in care avertizeaza rușii „sa ia mainile de pe statul turc”. „Dragi prieteni ruși,Sunteți in spatele conspirațiilor, montajelor, falsurilor…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…