Turcia: Scriitoarea Asli Erdogan, achitată într-un proces în care a fost acuzată de "terorism" Un tribunal din Istanbul a achitat-o vineri pe scriitoarea turca Asli Erdogan la finalul unui proces controversat si care a generat ingrijorare in randul comunitatii internationale, in care cunoscuta romanciera a fost acuzata de "activitati teroriste", informeaza AFP.



Tribunalul a achitat-o pe romanciera de acuzatiile de "tentativa de a aduce atingere integritatii statului" si de "apartenenta la un grup terorist" si a dispus renuntarea la acuzatiile de "propaganda terorista", potrivit unei jurnaliste de la AFP.



Autoare a mai multor romane traduse in strainatate, Asli Erdogan… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Istanbul a achitat-o vineri pe scriitoarea turca Asli Erdogan, 52 de ani, la capatul unui proces controversat in care a fost acuzata de "activitati teroriste" si care a starnit neliniste in comunitatea internationala, anunta AFP.

- Judecatoria Chișinau neaga acuzațiile aduse instituției de catre judecatorul Mihai Mirguleț și declara, la randul sau, ca „activitatea judecatorului vizat a constituit obiectul multiplelor plangeri”.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei…

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost…

- O femeie a produs panica printre pasagerii unui avion care urma sa decoleze de la Istanbul, dupa ce a amenințat ca va arunca aeronava in aer, in timp ce ținea in mana Coranul, potrivit Daily Mail . Scenele au avut loc, miercuri, la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Sabiha Gokcen…

- Au fost momente de panica pentru o tanara de origine turca, profesoara de limba engleza in București. Zeynep Sen, fiica unuia dintre opozanții regimului Erdogan, a fost la un pas de a fi extradata in Turcia.

- Femeia care purta ochelari de soare și o eșarfa albastra pe cap a provocat panica intr-un avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul, scrie Daily Mail.Ea a spus face parte din FETO, reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, și, ținand un Coran in mana, ea a strigat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a criticat dur, vineri, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmand ca el este cel aflat "in moarte cerebrala", dupa ce liderul de la Paris a declarat acest lucru despre Alianta Nord-Atlantica, potrivit Mediafax.Intr-un discurs sustinut…