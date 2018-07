Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), au convenit sa nu extinda starea de urgenta dupa expirarea actualului termen de trei luni in iulie, a anuntat joi ziarul proguvernamental Sabah,…

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- Efectele tentativei de lovitura de stat din Turcia din vara anului 2016 continua sa fie resimțite. Inca 13 jurnaliști au fost condamnați la inchisoare pentru ca au dat ajutor unor organizații teroriste.

- Un tribunal turc a condamnat la inchisoare mai multi colaboratori ai cotidianului de opozitie Cumhuriyet pentru ca au ajutat organizatii „teroriste“, un verdict calificat drept „o rusine“ de ziarul care a promis ca va continua sa lupte, relateaza AFP.

- Un tribunal turc a condamnat miercuri la pedepse cu inchisoarea mai multi jurnalisti ai cotidianului de opozitie Cumhuriyet pentru ajutor dat unor organizatii "teroriste", transmite AFP. In total, 14 angajati ai Cumhuriyet, printre care directorul Akin Atalay si redactorul sef Murat Sabuncu,…

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati marti la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii...

- Parlamentul Turciei va vota saptamana viitoare asupra prelungirii starii de urgenta cu inca trei luni, relateaza vineri dpa. Postul de televiziune NTV si ziarul pro-guvernamental Sabah au anuntat vineri ca membrii Consiliului National de Securitate si cabinetul de ministri urmeaza sa se reuneasca saptamana…

- Procurori turci au ordonat arestarea a 70 de ofiteri ai armatei pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea unei tentative esuate de puci in iulie 2016, a relatat vineri cotidianul Milliyet, citat de Reuters. Potrivit publicatiei,…