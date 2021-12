Stiri pe aceeasi tema

- Lira turceasca a coborat marti la un nou minim record dupa noi declaratii ale presedintelui Erdogan care se opune majorarii dobanzilor, transmite CNBC. Moneda a atins un minim de 13,47 lire pentru un dolar, depasind un minim anterior de 13,45 lire pentru un dolar atins saptamana trecuta, in…

- Jerome Powell, in varsta de 68 de ani, conduce puternica Rezerva Federala din 2018, cand a fost nominalizat de catre fostul presedinte republican Donald Trump.Actiunea lui Jerome Powell in criza covid-19 a fost salutata atat de dreapta, cat si de stanga.Insa unii progresisti au indemnat la inlocuirea…

- Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu crede ca suspendarea și demiterea președintelui ar fi un dezastru, in contextul crizei politice și sanitare din Romania. In plus, Pirvulescu crede ca oricine se asociaza demersului celor de la AUR se descalifica complet. Libertatea:…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca arestarea unui barbat in baza legii privind insultarea presedintelui in Turcia a incalcat libertatea de exprimare, CEDO cerand Ankarei sa modifice actul normativ in cauza, transmite Reuters. In 2017, Vedat Sorli a primit o pedeapsa…

- Spitalele publice suspenda, pentru 30 de zile, internarile și operațiile care nu sunt urgențe, a anunțat luni șeful DSU, Raed Arafat. El a precizat ca aceasta masura este luata din cauza crizei COVID. „Suntem nevoiți sa emitem un ordin pe 30 de zile care prevede ca managerii unitaților publice cu paturi…

- Ciolacu a precizat ca principala prioritate a guvernanților ar trebui sa fie sanatatea romanilor și creșterea nivelului de trai.”In acest moment, avem o criza sanitara profunda, se accentueaza, am ințeles ca varful va fi peste 2-3 saptamani, Doamne ferește sa depașim 200 de decese pe zi... avem o criza…

- Școlile vor fi decuplate de la rata de infectare din localitate, pragul de 6 la mie de la care școlile treceau in online fiind eliminat, a decis Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In…

- Criza S-400 a declansat evolutii in spectrul politic international care au sporit importanta faptului ca Turcia sa gaseasca un echilibru in legaturile sale diplomatice cu SUA si Rusia. Sa nu uitam ca Parlamentul turc a refuzat autorizarea actiunii militare americane impotriva Irakului in 2003 iar in…