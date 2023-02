Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni, la Ankara, ca Washingtonul sprijina cu putere aderarea rapida a Suediei si Finlandei la NATO avand in vedere pasii facuti deja, chiar daca omologul sau turc a subliniat ca sunt necesare masuri concrete suplimentare, transmite Reuters. 'Statele…

- Soarta aderarii la NATO a Finlandei „este in mainile Turciei”, a declarat președintele Finlandei, Sauli Niinisto, vineri, dupa ce parlamentul țarii s-a pus de acord sa ratifice tratatele fondatoare ale alianței in data de 28 februarie, relateaza Reuters. Președintele finlandez a spus și ca țara sa va…

- Turcia a amanat pe termen nedeterminat o reuniune cu reprezentantii Suediei si Finlandei pe tema initiativelor celor doua tari de a deveni membre ale Aliantei Nord-Atlantice, afirma oficiali citati de cotidianul Le Monde.

- Finlanda ar trebui sa ia in calcul opțiunea de a adera la NATO fara Suedia. Declarația ministrului de externe vine dupa opoziția ferma a Turciei pentru candidatura suedeza, in urma arderii unui exemplar din Coran in fața ambasadei turce din Suedia.

- Ministrul Finlandei de Externe, Pekka Haavisto, a declarat ca țara sa ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, dupa ce presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan s-a pronunțat ferm ca Ankara va respinge candidatura suedeza , relateaza Reuters. „Aderarea comuna a celor…

- Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat ministrul finlandez al apararii, joi, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, relateaza Reuters.…

- Șefa guvernului de la Helsinki, Sanna Marin, a declarat vineri, 2 decembrie, in timpul unei vizite in Australia, ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa reziste singura in fața Rusiei, razboiul din Ucraina aratand slabiciunile și erorile acesteia, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- Suedia si Finlanda au facut "pasi pozitivi" in lupta impotriva terorismului, o conditie pusa de Ankara pentru a aproba aderarea lor la NATO, a apreciat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, aflat la reuniunea ministrilor de Externe de la Bucuresti, informeaza Agerpres.