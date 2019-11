Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 91% din peste 1.200 de persoane intervievate la mijlocul lunii octombrie au exprimat aceasta pozitie, in timp ce numai 5% au sustinut livrarile de arme, se arata in sondajul efectuat pentru canalul de televiziune ZDF. Totodata, circa 65% dintre respondenti s-au pronuntat in favoarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a explicat presedintelui francez Emmanuel Macron obiectivele operatiunii Turciei in nord-estul Siriei, a anuntat luni presedintia turca, relateaza Reuters. Erdogan a afirmat ca operatiunea va contribui la pacea si stabilitatea regionala si globala,…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a respins sambata o oferta a presedintelui american Donald Trump de a media intre Ankara si fortele kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) pentru a pune capat incursiunii Turciei in Siria, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle,…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…

- Turcia isi va asuma responsabilitatea pentru detinutii proveniti din randurile gruparii Statul Islamic (SI) in "zona sigura" pe care doreste sa o impuna in Siria dupa incursiunea sa militara, a declarat ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, raspunzand temerilor ca militantii ar putea evada…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…