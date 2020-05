Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6,6 a avut loc sambata dupa-amiaza, in Marea Mediterana, in apele teritoriale ale Greciei. Epicentrul a fost in apropiere de insula Creta, transmite Digi24.ro , citand Institutul American de Geofizica (USGS).

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la Atena la o conferinta de presa comuna cu ministrul grec pentru migratie, Notis Mitarakis, ca obiectivul acestui program este sa decongestioneze taberele de refugiati suprapopulate din insulele grecesti, unde circa 20.000 de…

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a subliniat ca tara sa este solidara cu Grecia si Bulgaria in criza migratiei, semnaleaza luni AFP. 'Deplina solidaritate cu Grecia si Bulgaria, Franta este gata sa contribuie la eforturile europene pentru a le acorda rapid asistenta si pentru a apara frontierele',…

- Sute de refugiati au ajuns la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. The post Asaltul refugiaților: Grecia si Bulgaria intaresc paza la frontiera cu Turcia appeared first on Renasterea banateana…

- Sute de migranti au pornit, vineri, prin nord-vestul Turciei, spre la granitele tarii cu Bulgaria si Grecia, informeaza presa turca, dupa ce un un inalt oficial turc a declarat ca Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. Ankara a anuntat ca 33 dintre militarii sai au fost ucisi…