Turcia respinge acuzaţiile UE de ''şantaj'' în problema migranţilor Turcia a respins acuzatiile de ''santaj'' formulate miercuri de mai multi lideri europeni care ii reproseaza ca si-a deschis frontierele pentru refugiatii care doresc sa ajunga in Europa, relateaza AFP. ''Nu am considerat niciodata problema refugiatilor ca un instrument de santaj politic'', a dat asigurari purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, in cadrul unei conferinte de presa la Ankara. ''Scopul nostru in deschiderea usilor nu a fost sa cream o criza artificiala, sa exercitam presiuni politice sau sa servim intereselor noastre'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

