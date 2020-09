Turcia respinge acuzaţiile ONU privind încălcarea drepturilor omului în Siria Turcia a respins vineri acuzatiile privind incalcarea drepturilor omului in nordul Siriei, prezentate intr-un raport al Comisiei de ancheta a ONU, informeaza Reuters. "Respingem categoric acuzatiile nefondate de incalcari ale drepturilor omului sustinute impotriva opozitiei siriene ... si referitoare la tara noastra in legatura cu acestea", a ripostat ministerul de externe de la Ankara. Marti, intr-un raport care acopera prima jumatate a anului 2020, comisia de ancheta a ONU pentru crime de razboi opineaza ca Turcia ar trebui sa ii controleze pe rebelii sirieni din nordul Siriei, pe care ii sustine,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

