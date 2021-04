Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Turcia l-a convocat joi noaptea pe ambasadorul italian la Ankara, Massimo Gaiani, pentru a protesta fata de comentariile facute in cursul zilei de premierul italian Mario Draghi la adresa presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit dictator, transmite…

- Ministrul de externe al Turciei a raspuns joi criticilor privind gafa diplomatica în urma careia președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a fost lasata fara scaun în timpul unei întâlniri la Ankara, afirmând ca locurile au fost aranjate conform cererilor UE,…

- O instanța din Turcia i-a condamnat marți la închisoare pe viața pe cinci barbați în legatura cu asasinarea din 2016 a ambasadorului rus de la Ankara, relateaza Reuters și Daily Sabah.Andrei Karlov a fost împușcat mortal în decembrie 2016 în timpul unei expoziții…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie, iar Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul, a declarat sambata presedintele turc Tayyip Erdogan, transmite Reuters, potrivit news.ro. Relatiile dintre cei doi aliati din nATO sunt tensionate…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni in favoarea unei noi Constitutii, o declaratie surprinzatoare facuta cu doi ani inaintea alegerilor care se anunta complicate pentru actual sef al statului turc, transmite AFP. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru o 'furtuna' provocata…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, a vorbit la telefon cu Elon Musk, CEO-ul Tesla și Space X, despre viitoare colaborari și proiecte comune pe care acesta ar putea sa le aiba cu Turcia, a anunțat Agenția de Comunicații a președinției turce. Conform unui comunicat al agenției, conversația dintre Erdogan…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, s-a vaccinat, joi, in fața camerelor de televiziune, impotriva COVID-19, o acțiune despre care purtatorul de cuvant al partidului AK a afirmat ca este menita sa linișteasca ingrijorarile cu privire la eficacitatea serului, informeaza Reuters.Turcia, țara in care…