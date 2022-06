Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea la birou și definirea modului de lucru din viitor a schimbat percepțiile angajaților despre biroul lor. Romanii iși doresc birouri unde sa aiba opțiuni de socializare și interacțiune atat la job, cat și in timpul liber, o tendința tot mai vizibila și la nivel global. Astfel, pentru 77% dintre…

- Care este țara din Europa care renunța la toate restricțiile covid-19. Sute de mii de romani aleg sa petreaca aici vacanțele. In 2019, datele indicau ca 763.000 de turisti romani au mers in vacanta in aceasta țara, iar anul trecut, inca in plina pandemie, aproape 270.000 de romani au venit in stațiunile…

- Romanii nu se mai vaccineaza anti-COVID, iar pentru a nu distruge milioane de doze de vaccin pe care le are pe stoc și care vor expira, țara noastra ar trebui sa vaccineze cate 22.000 de persoane in fiecare zi, pana pe 30 octombrie 2021, recunosc autoritațile, care iau in calcul anularea contractelor…

- Grecia a anuntat miercuri ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor in spatii interioare si certificatele COVID-19, vor fi ridicate pe toata perioada turistica estivala, autoritatile urmand sa ia in considerare reintroducerea lor in septembrie, informeaza Reuters. Numarul cazurilor de contagiere…

- Alex Cicaldau (24 ani) și Olimpiu Moruțan (22 ani) sunt din nou in vizorul presei turce dupa a 14-a infrangere a Galatei in acest sezon, 0-2 pe terenul lui Fenerbahce. Intr-un sezon negru, Galatasaray nu poate retrograda, avand 12 puncte avans fața de prima echipa aflata sub linia roșie, dar cifrele…

- Se deschide prima runda de inscrieri in 2022 a programului DiscoverEU . Acesta se adreseaza tinerilor de peste 18 ani care iți doresc sa calatoreasca in Europa. De maine, 7 aprilie, ora 12:00, pana la 21 aprilie, ora 13:00 (ora Romaniei) tinerii care locuiesc in țarile participante la programul Erasmus+…

- Numeroase documente vor expira in termen de 90 de zile de la momentul in care dispare starea de alerta. Este vorba despre documentele care au avut valabilitatea prelungita in mod automat in timpul starii de alerta, anunța MAI.