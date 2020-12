Turcia, reguli dure de călătorie din cauza COVID-19 Turcia inaspreste regulile de calatorie, din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, de luni, 28 decembrie, persoanele care vor zbura in aceasta tara vor trebui sa prezinte un test negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de decolare sau nu vor fi lasati sa se Citeste articolul mai departe pe publika.md…

