- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca discutiile cu Suedia si Finlanda in privinta aderarii acestora la NATO se vor relua pe 9 martie, dupa o amanare in luna ianuarie, determinata de un protest in timpul caruia a fost arsa o editie a Coranului. In declaratiile facute la…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken, in timpul unei vizite in Turcia, a cerut intrarea grabnica a Finlandei și Suediei in NATO, in timp ce ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a anunțat reluarea negocierilor cu aceste doua țari. Despre asta, potrivit „Adevarul european”, anunța Reuters.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni, la Ankara, ca Washingtonul sprijina cu putere aderarea rapida a Suediei si Finlandei la NATO avand in vedere pasii facuti deja, chiar daca omologul sau turc a subliniat ca sunt necesare masuri concrete suplimentare, transmite Reuters. 'Statele…

- Soarta aderarii la NATO a Finlandei „este in mainile Turciei”, a declarat președintele Finlandei, Sauli Niinisto, vineri, dupa ce parlamentul țarii s-a pus de acord sa ratifice tratatele fondatoare ale alianței in data de 28 februarie, relateaza Reuters. Președintele finlandez a spus și ca țara sa va…

- Turcia a amanat pe termen nedeterminat o reuniune cu reprezentantii Suediei si Finlandei pe tema initiativelor celor doua tari de a deveni membre ale Aliantei Nord-Atlantice, afirma oficiali citati de cotidianul Le Monde.

- Suedia și Finlanda și-au depus anul trecut candidatura pentru a adera la NATO dupa invazia Rusiei in Ucraina, dar ofertele lor trebuie sa fie aprobate de toate cele 30 de state membre NATO. Turcia și Ungaria nu au aprobat inca cererile

- Erdogan continua sa tergiverseze și sa ceara concesii pentru aderarea Suediei și Finlandei la NATO, in ciuda faptului ca a promis, anul trecut, ca va renunța la opoziție. Erdogan cere celor doua țari sa extradeze 130 de „teroriști” la schimb pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantica, scrie Reuters.

- Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO in 2023, estimeaza secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, dar nu poate garanta acest lucru, decizia depinzand de parlamentele turc si ungar, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Ma astept (ca aderarea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta,…