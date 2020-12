Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare de ton a președintelui turc, Recep Erdogan, intr-o videoconferința pe care a avut-o vineri cu cancelarul german Angela Merkel, pe care a asigurat-o de bunele sale intenții in relațiile cu Uniunea Europeana și i-a laudat eforturile pentru a face ca relația Ankara - UE sa funcționeze.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis presedintelui Consiliului European Charles Michel, in prima discuție dupa ce UE a hotarat aplicarea de sanctiuni individuale impotriva Turciei, dorinta de a deschide o "noua pagina" in relatia cu Uniunea Europeana, informeaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a afirmat marti seara dorinta de a deschide o "noua pagina" in relatia cu Uniunea Europeana intr-o conversatie telefonica cu presedintele Consiliului European Charles Michel, primul contact la acest nivel dupa ce UE a hotarat aplicarea de sanctiuni individuale…

- Vaccinul anti-COVID-19 pe care il dezvolta o universitate turca ar putea fi finalizat "cel mai tarziu in aprilie", a anuntat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a precizat ca tara sa studiaza posibilitatea de a pune vaccinul turcesc la dispozitia "intregii omeniri", relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sustinut ca tara sa, candidata oficiala la aderarea la Uniunea Europeana, se considera o parte inseparabila a Europei, dar a subliniat ca ea nu va ceda in fata atacurilor si a dublelor standarde, transmite duminica Reuters. ''Ne consideram…

- ”La fel cum in Franta unii spun «nu cumparati marci turcesti», ma adresez aici natiunii mele: mai ales nu dati atentie marcilor frantuzesti, nu le cumparati”, a indemnat Erdogan intr-un discurs, la Ankara. Turkey’s President Erdogan calls for boycott of French products, responding in kind to France…

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, il acuza pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, de faptul ca este ”principalul instigator” al reizbucnirii razboiului in enclava separatista azera Nagorno Karabah, relateaza Reuters.Al-Assad declara in acest interviu acordat agentiei ruse de presa…

- Turcia si Grecia sunt gata sa inceapa 'tratative exploratorii' privind diferendele din estul Marii Mediterane, a anuntat marti presedintia turca, noteaza Agerpres Conform AFP, disponibilitatea pentru dialog a fost confirmata dupa o videoconferinta la care au participat presedintele turc Recep Tayyip…