Turcia: Recep Tayyip Erdogan începe un nou mandat, cu puteri sporite Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incepe luni un nou mandat de cinci ani in care se va bucura de puteri sporite, datorita unui nou sistem denuntat de criticii sai ca fiind autocratic, la doi ani dupa ce regimul sau a fost vizat de o lovitura de stat militara care insa a esuat, relateaza AFP.



Aflat la putere din 2003, mai intai ca prim-ministru si apoi ca presedinte, Erdogan, in varsta de 64 de ani, a fost reales fara emotii la 24 iunie, din primul tur de scrutin, cu 52,6% din voturi si mult inaintea rivalilor sai.



Liderul reales depune juramantul luni la ora 13:00,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

