- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 85,51% in octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, usor sub estimarile oficiale, conform datelor publicate joi, dupa ce Banca Centrala a redus dobanzile, in pofida cresterii preturilor, transmite Reuters.

- Turcia isi va consolida prezenta militara in nordul Ciprului dupa ce Statele Unite au ridicat restrictiile comerciale din domeniul apararii pentru Cipru, a declarat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.

- Dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii, in condițiile in care comentariile președintelui rus Vladimir Putin au agitat piețele inainte de o noua probabila creștere agresiva a dobanzii de catre Rezerva Federala a SUA, scrie Reuters.

- Ministerul de externe de la Ankara a condamnat sambata decizia luata luna aceasta de Departamentul de Stat al SUA de a ridica embargoul asupra vanzarilor de armament catre Cipru, transmite Reuters.

- Rata inflatiei in Germania a atins in august cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 50 de ani, depasind precedentul record inregistrat in urma cu doar trei luni, arata datele Oficiului federal de statistica (Destatis), transmite Reuters.

- Exporturile elvetiene de aur catre China au urcat in iulie la cel mai ridicat nivel incepand din decembrie 2016, arata datele publicate joi de autoritatile vamale elvetiene, cererea pentru metalul galben imbunatatindu-se pe cea mai mare piata din lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Preturile in Marea Britanie continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii peste 40 de ani, rata inflatiei depasind 10% pentru prima data din februarie 1982, intensificand presiunile asupra gospodariilor, transmite BBC, potrivit Agerpres.