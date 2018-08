Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite precum autoturismele, alcoolul si tutunul, in ceea ce potrivit vicepreședintelui turc este un raspuns deliberat la "atacurile" americane asupra economiei turce, informeaza miercuri Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca a autorizat impunerea de taxe vamale mai mari pentru aluminiu și oțel provenit din Turcia, in contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. „Tocmai am autorizat dublarea taxelor vamale pentru importurile…

- Acum daca un american merge sa-si cumpere o masina fabricata in UE trebuie sa plateasca o suma de 2.5% din valoarea masinii, in timp ce un european trebuie sa plateasca 10% din valoarea masinii. Tinand cont de aceasta discrepanta foarte mare in defavoarea americanilor D Trump…

- Statele Unite se pot astepta la un raspuns clar si o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- China va introduce masuri de retorsiune simetrice impotriva importurilor din Statele Unite ca reactie la taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump, anunta Guvernul de la Beijing, denuntand "razboiul comercial" lansat de Washington.

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.