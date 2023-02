Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au decis sa incheie marti, 21 februarie, operatiunilor de cautare a supravietuitorilor in provincia Hatay, devastata de cutremurele puternice din 6 februarie si care a fost lovita din nou, luni, 20 februarie, de alte doua seisme, transmite EFE, citata de Agerpres.Anunțul vine la doua…

- Grupul de salvatori al Castilor Albe a anuntat sambata incheierea operatiunilor de cautare a supravietuitorilor in zonele din nord-vestul Siriei aflate sub controlul opozitiei si care au fost grav afectate de cutremurele de luni.

- Zeci de containere ard in continuare pentru a doua zi in portul turcesc Iskenderun, dupa c utremurele care au devastat Turcia și Siria , transmite AFP. Incendiul din portul internațional Iskenderun a facut ravagii de luni, la ora locala 17:00, cand unul dintre containerele s-a rasturnat din cauza replicilor…

- Imaginile cu drone inregistrate marți (7 februarie) au aratat fum negru și gros provenind de la containerele ce ardeau in portul din provincia sudica a Turciei, Hatay. Autoritatea maritima a Turciei a declarat luni (6 februarie) ca portul a fost avariat din cauza cutremurelor majore. Un cutremur cu…