Raiduri ale politiei aveau loc joi in opt provincii din intreaga tara, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca cinci dintre ofiterii cautati sunt in prezent in serviciul marinei turce.

Potrivit biroului procurorului-sef din Ankara, barbatii sunt acuzati de a fi comunicat cu membri ai miscarii lui Fethullah Gulen, un cleric islamist ce locuieste in exil in Statele Unite.

Ankara il acuza pe Gulen pentru incercarea de lovitura de stat de catre o factiune a armatei pe 15 iulie 2016.

Ankara a cerut Washingtonului extradarea lui Gulen, un rezident legal in SUA.…